OM : Les plaintes à gérer pour Medhi Benatia !

Directeur du football à l’OM, Medhi Benatia est donc en charge du sportif au sein du club phocéen. Quand il y a un problème avec un joueur, c’est le Marocain qui doit gérer. Et ça vaut aussi pour les agents. Ainsi, la saison dernière, celui qui épaule Pablo Longoria a dû gérer de nombreuses plaintes, mais celles-ci n’étaient visiblement pas justifiées.

« Je connais mon entraîneur et je sais que lui il ne regarde pas les noms »

« C’est arrivé, des agents m’appellent pour me dire : « Mon joueur, ça fait 3 matchs qu’il n’est pas rentré. Je ne comprends pas, tu m’avais promis du temps de jeu ». Alors déjà c’est faux, car on n’a jamais promis du temps de jeu à personne. Comme je le dis souvent, ce n’est pas moi qui fait l’équipe par contre je promets que le meilleur va jouer. Je connais mon entraîneur et je sais que lui il ne regarde pas les noms », a d’abord expliqué Medhi Benatia.