OM : Le PSG dégaine une arme secrète à l’étranger !

Ce jeudi soir (19h), le PSG et l’OM s’affrontent au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. En amont d’un déplacement qui s’annonçait long et coûteux, les Ultras des deux clubs ennemis ont décidé de boycotter l’événement. Néanmoins, le club de la capitale va pouvoir compter sur une arme secrète au niveau du public. Explications.

L’OM et le PSG se retrouvent en ce début d’année 2026. Alors que le club phocéen l’avait emporté en début de saison au Vélodrome (1-0), nul doute que les hommes de Luis Enrique auront à cœur de prendre leur revanche et ainsi de remporter un nouveau Trophée avec le Trophée des Champions, que Paris a remporté à 11 reprises sur les 12 dernières éditions.

Un Classique sans Ultras Comme depuis plusieurs années, ce Trophée des Champions a été délocalisé. Cette fois-ci, ce sera au Koweït, du côté du stade international Jaber Al-Ahmad. Si l’OM comme le PSG avaient tous deux proposé une offre de déplacement tout frais compris à leurs supporters, les Ultras Marseillais et Parisiens ont décidé de boycotter l’événement.