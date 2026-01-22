OM : Le gros sacrifice fait pour Greenwood

Après une première saison convaincante, Mason Greenwood est en train d’exploser à l’Olympique de Marseille, où l’on est bien heureux de pouvoir compter sur ses buts. Mais ça n’a pas toujours été facile pour Roberto De Zerbi de bien faire jouer sa star, avec souvent un travail sur le collectif pour pouvoir le mettre dans les meilleures dispositions.
Meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, Mason Greenwood est le facteur X de l’OM. Ses actions sont souvent décisives et l’ailier anglais savoure le moment, après avoir connu un début de carrière chaotique.
« Cette saison, j’essaie de tirer le maximum de Greenwood »
Pourtant, derrière l’explosion de Greenwood se cache surtout le travail de son entraineur, qui a dû trouver une solution pour le faire briller à l’OM. « Cette saison, j’essaie de tirer le maximum de Greenwood en construisant autour de lui » a expliqué Roberto De Zerbi, invité du podcast Viva el Futbol.
« C’est pour ça que parfois, je dois mettre cinq joueurs derrière »
« Si je lui demande de faire la phase défensive sur tout son couloir, quand on récupère le ballon il est à 60m du but » a précisé le coach de l’OM, expliquant son plan tactique. « C’est pour ça que parfois, je dois mettre cinq joueurs derrière avec Timothy Weah, ce qui me permet de mettre Greenwood plus au centre du terrain ».