OM - Le début de bagarre qui avait éclaté à l’entraînement : «On se rentre dedans»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM est un club qui déchaine les passions, et les tensions se font parfois sentir jusque dans le vestiaire des joueurs… C’est très précisément ce qu’il s’est passé ce jour de décembre 2013, lorsqu’un début de bagarre avait éclaté entre deux joueurs de l’effectif marseillais et avait beaucoup fait réagir.

Alors que l’OM traverse en ce moment même une période assez compliquée entre des résultats irréguliers en championnat et l’instabilité au sein de son effectif, cette complexité ne date pas d’hier. Le club phocéen a déjà connu de nombreux moments de doutes au cours de son histoire, et ce fut notamment le cas lors de la saison 2013-2014 avec une altercation survenue au mois de décembre en pleine entraînement et qui concernait deux joueurs de l’OM : Mathieu Valbuena et Jordan Ayew.

Mercato - OM : «Pas le bon endroit», il regrette son transfert à Marseille et l’assume ! https://t.co/ldWtN70Irb — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Rien de grave, juste des paroles » Dans une vidéo qui avait beaucoup fait le buzz à l’époque, on aperçoit les deux hommes se chauffer suite à un contact en pleine séance d’entraînement, avant d’être finalement séparés par les autres joueurs de l’OM. D’ailleurs, Souleymane Diawara avait tenu à minimiser l’incident dans la foulée, en conférence de presse : « Dans un groupe, il y a toujours des petites tensions qui peuvent arriver. C’est bien tant mieux. Il faut qu’on s’applique, quand y a un mauvais ballon, l’autre est pas content. On a besoin de ça aussi, qu’on se rentre dedans mais il n’y avait rien de grave, juste des paroles », confiait l’ancien défenseur de l’OM sur ce début de bagarre entre Ayew et Valbuena.