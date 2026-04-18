20 ans plus tard : Les chiffres fous de la remontada du RC Lens !

Mené de deux buts au bout de 13 minutes de jeu, le RC Lens a réussi à renverser Toulouse (3-2) vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. C’est la première fois en près de 20 ans que les Sang et Or parviennent à s’imposer après avoir accusé un tel retard à la mi-temps, une performance marquée par d’autres chiffres fous, selon Opta.
Une semaine après sa large défaite dans le derby du Nord face au LOSC (3-0), le RC Lens s’est fait peur vendredi soir. En ouverture de la 30e journée de Ligue 1, les Sang et Or recevaient Toulouse, qui a rapidement pris le contrôle de la rencontre et menait de deux buts au bout de 13 minutes de jeu. Un écart au score qui était le même à la mi-temps, malgré l’expulsion rapide de Yann Gboho (17e).
Les chiffres fous du RC Lens contre Toulouse
Comme indiqué par Opta, c’est la première fois depuis le 4 novembre 2007 et une victoire contre l’ASSE (3-2) que le RC Lens s’impose après avoir accusé un retard de deux buts à la pause, mais ce n’est pas tout. Avec 42 tirs tentés, les hommes de Pierre Sage ont atteint le plus haut total depuis qu’Opta analyse la Ligue 1. Ils ont également centré à 64 reprises, du jamais vu depuis Toulouse en octobre 2014… face au RC Lens. Enfin, avec une possession de 77,8%, les Lensois ont enregistré leur plus haut taux en 20 ans.
Un scénario dont le RC Lens « se souviendra longtemps »
« C'était pour nous important de marquer notre réaction et peut-être de marquer notre fin de saison à travers une expérience un peu spéciale, qui va nous amener beaucoup de carburant pour bien finir nos deux objectifs », a réagi Pierre Sage après la rencontre. « Le scénario est idéal pour nous, on a vécu quelque chose avec notre public qui est extraordinaire, dont on se souviendra longtemps. Ce sont ce genre de choses qui font qu'il y a des histoires qui s'écrivent autour d'un groupe, d'un club et d'une saison. Aujourd'hui, on est en mesure d'écrire de belles lignes. »