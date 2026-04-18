20 ans plus tard : Les chiffres fous de la remontada du RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mené de deux buts au bout de 13 minutes de jeu, le RC Lens a réussi à renverser Toulouse (3-2) vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. C’est la première fois en près de 20 ans que les Sang et Or parviennent à s’imposer après avoir accusé un tel retard à la mi-temps, une performance marquée par d’autres chiffres fous, selon Opta.

Une semaine après sa large défaite dans le derby du Nord face au LOSC (3-0), le RC Lens s’est fait peur vendredi soir. En ouverture de la 30e journée de Ligue 1, les Sang et Or recevaient Toulouse, qui a rapidement pris le contrôle de la rencontre et menait de deux buts au bout de 13 minutes de jeu. Un écart au score qui était le même à la mi-temps, malgré l’expulsion rapide de Yann Gboho (17e).

2007 - Lens s’est imposé lors d’un match de Ligue 1 où il était mené de deux buts à la mi-temps pour la première fois depuis le 4 novembre 2007 et une victoire 3-2 à domicile contre St Etienne. Souvenirs. #RCLTFC https://t.co/V62Fd9H91q — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2026

Les chiffres fous du RC Lens contre Toulouse Comme indiqué par Opta, c’est la première fois depuis le 4 novembre 2007 et une victoire contre l’ASSE (3-2) que le RC Lens s’impose après avoir accusé un retard de deux buts à la pause, mais ce n’est pas tout. Avec 42 tirs tentés, les hommes de Pierre Sage ont atteint le plus haut total depuis qu’Opta analyse la Ligue 1. Ils ont également centré à 64 reprises, du jamais vu depuis Toulouse en octobre 2014… face au RC Lens. Enfin, avec une possession de 77,8%, les Lensois ont enregistré leur plus haut taux en 20 ans.