Mercato : L'OM cherche le successeur de Medhi Benatia, un agent a réglé le problème ?

Medhi Benatia ayant décidé de partir à la fin de la saison, l’OM doit encore trouver un nouveau directeur du football afin de le remplacer. En ce sens, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a dressé le portrait de l’homme qu’il faut afin que le club travaille plus efficacement et « arrête de se tromper » dans son recrutement.
À l’heure où plusieurs changements sont en train d’avoir lieu à l’OM, Yvan Le Mée estime que le club doit d’abord changer de modèle et s’inspirer de clubs comme l’Atalanta et Naples. « Ils ont cette capacité à mixer des joueurs d’expérience et des jours dits “de valorisation”, avec un entraîneur expérimenté à la baguette », a déclaré l’agent de joueurs, avant de dresser le portrait de la personne qui pourrait appliquer cette stratégie à la place de Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.
« Arrêter de rater des joueurs qui étaient très facilement faisables pour les moyens économiques de l'OM »
« Il faut quelqu'un capable de mettre en place ce type de stratégie, qui sait comment ces clubs travaillent et fonctionnent de l'intérieur. Cela passe évidemment par le montage d'une cellule de recrutement importante en prenant le meilleur scout en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Brésil... Il faut constituer un "pool" d'une dizaine de recruteurs de très haut niveau qui vont permettre au club de trouver les meilleurs joueurs, aussi bien sur le marché français qu'international. Il faut arrêter de se tromper, arrêter de rater des joueurs qui étaient très facilement faisables pour les moyens économiques de l'OM, comme Retegui, Kean, Alvarez, Lookman… », estime Yvan Le Mée.
« Un directeur sportif capable de discuter avec MU ou Chelsea. Mais aussi avec le Real, la Juve, Barcelone, le Bayern Munich »
Selon lui, « il faut aussi aller sur la Premier League, où il y a beaucoup d'argent et donc beaucoup de joueurs. C'est un marché qui doit être exploré pour faire des bons coups en récupérant des joueurs qui sont sur le banc de clubs qui ont des budgets de 500 ou 600 millions. Tu peux alors viser un prêt pour apporter une plus-value sportive immédiate sur le terrain à "moindre coût" comme l'a fait le Napoli avec Hojlund (prêté par Manchester United). C'est de l'intelligence de situation. » L’OM doit avoir « un directeur sportif capable de discuter avec MU ou Chelsea. Mais aussi avec le Real, la Juve, Barcelone, le Bayern Munich... », même s’il « ne peut pas acheter un joueur à 60 ou 70M€, c'est impossible, mais il faut quand même aller se servir dans les grands clubs. » Pour Yvan Le Mée, « il faut travailler sur les championnats majeurs, mais aussi sur les cinq continents. Il va y avoir des retours de joueurs d'Arabie Saoudite sur lesquels il faudra se pencher. Il y a de la marge et de la possibilité, mais encore une fois, il faut mettre les personnes adéquates, qui travaillent pour prendre les meilleures solutions sportives et économiques pour le club. Et uniquement pour le club. »