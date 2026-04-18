Mercato : L'OM cherche le successeur de Medhi Benatia, un agent a réglé le problème ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Medhi Benatia ayant décidé de partir à la fin de la saison, l’OM doit encore trouver un nouveau directeur du football afin de le remplacer. En ce sens, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a dressé le portrait de l’homme qu’il faut afin que le club travaille plus efficacement et « arrête de se tromper » dans son recrutement.

À l’heure où plusieurs changements sont en train d’avoir lieu à l’OM, Yvan Le Mée estime que le club doit d’abord changer de modèle et s’inspirer de clubs comme l’Atalanta et Naples. « Ils ont cette capacité à mixer des joueurs d’expérience et des jours dits “de valorisation”, avec un entraîneur expérimenté à la baguette », a déclaré l’agent de joueurs, avant de dresser le portrait de la personne qui pourrait appliquer cette stratégie à la place de Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Arrêter de rater des joueurs qui étaient très facilement faisables pour les moyens économiques de l'OM » « Il faut quelqu'un capable de mettre en place ce type de stratégie, qui sait comment ces clubs travaillent et fonctionnent de l'intérieur. Cela passe évidemment par le montage d'une cellule de recrutement importante en prenant le meilleur scout en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Brésil... Il faut constituer un "pool" d'une dizaine de recruteurs de très haut niveau qui vont permettre au club de trouver les meilleurs joueurs, aussi bien sur le marché français qu'international. Il faut arrêter de se tromper, arrêter de rater des joueurs qui étaient très facilement faisables pour les moyens économiques de l'OM, comme Retegui, Kean, Alvarez, Lookman… », estime Yvan Le Mée.