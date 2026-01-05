OM : Le calvaire annoncé avec une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il évolue actuellement en Régional 1, Alaixys Romao est revenu sur les joueurs qu’il a eus le plus de mal à marquer au cours de sa carrière. Le milieu de terrain âgé de 41 ans en a cité deux : Park Ji-sung, qu’il a affronté avec le Togo lors de la Coupe du monde 2006, et Mesut Özil, contre lequel il a joué avec l’OM en Ligue des champions.

Passé par Lorient, l’OM ou bien l’Olympiakos, Alaixys Romao a été opposé à de nombreux joueurs au cours de sa carrière, qu’il poursuit actuellement en Régional 1 à Six-Fours Le Brusc. Au moment de désigner ceux qu’il a eu le plus de mal à marquer, le milieu de terrain âgé de 41 ans a d’abord cité Park Ji-sung.

Park Ji-sung « m’a fait cavaler » Alaixys Romao avait été opposé à l’ancien joueur de Manchester United lors de la Coupe du monde 2006, qu’il a disputée avec le Togo (87 sélections). « Dans cette Coupe du monde par exemple, j’avais Park Ji-sung au duel. Il m’a fait cavaler… Il était rapide. C’est l’un des seuls joueurs avec qui j’ai échangé mon maillot », a-t-il confié, dans un entretien accordé à So Foot.