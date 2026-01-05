OM : Le calvaire annoncé avec une star !

Alors qu’il évolue actuellement en Régional 1, Alaixys Romao est revenu sur les joueurs qu’il a eus le plus de mal à marquer au cours de sa carrière. Le milieu de terrain âgé de 41 ans en a cité deux : Park Ji-sung, qu’il a affronté avec le Togo lors de la Coupe du monde 2006, et Mesut Özil, contre lequel il a joué avec l’OM en Ligue des champions.
Passé par Lorient, l’OM ou bien l’Olympiakos, Alaixys Romao a été opposé à de nombreux joueurs au cours de sa carrière, qu’il poursuit actuellement en Régional 1 à Six-Fours Le Brusc. Au moment de désigner ceux qu’il a eu le plus de mal à marquer, le milieu de terrain âgé de 41 ans a d’abord cité Park Ji-sung.
Park Ji-sung « m’a fait cavaler »
Alaixys Romao avait été opposé à l’ancien joueur de Manchester United lors de la Coupe du monde 2006, qu’il a disputée avec le Togo (87 sélections). « Dans cette Coupe du monde par exemple, j’avais Park Ji-sung au duel. Il m’a fait cavaler… Il était rapide. C’est l’un des seuls joueurs avec qui j’ai échangé mon maillot », a-t-il confié, dans un entretien accordé à So Foot.
« Je n’arrivais pas à le suivre »
En deuxième, l’ancien joueur de l’OM a donné le nom de Mesut Özil, contre lequel il a joué en Ligue des champions lors de la saison 2013-2014 : « Sinon, Mesut Özil à Arsenal. On les joue avec l’OM, au Vélodrome. Il a passé les dix premières minutes du match à trottiner et laisser passer le ballon entre ses jambes. Malgré ça, je n’arrivais pas à le suivre, parce qu’il anticipait tout. C’était un faux lent. »