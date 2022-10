Foot - OM

OM : Excellente nouvelle pour Igor Tudor avant «le match de l’année»

Après un nul plus que frustrant à Strasbourg, l’OM va recevoir Tottenham dans un match capital en Ligue des Champions. Contraint de gagner pour se qualifier, le club olympien pourrait avoir un peu de chance. En effet, Cristian Romero, le solide défenseur des Spurs, a manqué l’entraînement de ce lundi.

Après quatre matchs sans victoire en Ligue 1 dont trois défaites, l’OM s’avance vers « le match de l’année » comme l’a rappelé Igor Tudor. Ce mardi, les Marseillais reçoivent Tottenham avec comme objectif simple la victoire pour assurer leur qualification en 8ème de finale de Ligue des Champions.

Même si l’OM est sur une mauvaise série, Igor Tudor peut au moins se féliciter de pouvoir compter sur quasiment toutes ses forces. Hormis Eric Bailly qui est encore incertain, il n’y a aucune blessure à déplorer du côté de l’OM. Ce qui n’est pas le cas à Tottenham…

Cristian Romero absent from Tottenham training ahead of Tuesday's crunch Champions League clash in Marseille ⚪🎥 pic.twitter.com/zADaVa5MRR