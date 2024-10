OM : Deschamps prépare une surprise avec Rabiot ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’avait plus joué depuis la demi-finale de l’Euro 2024 perdue face à l’Espagne, Adrien Rabiot a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’OM le week-end dernier contre Strasbourg. Bien qu’il soit encore un peu court physiquement, Didier Deschamps réfléchirait à le convoquer pour le prochain rassemblement de l’équipe de France.

Cela faisait un moment qu’Adrien Rabiot n’avait plus été sur un terrain. Sans club depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière, le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est engagé avec l’OM mi-septembre et a disputé ses toutes premières minutes dimanche dernier sur la pelouse de Strasbourg (1-0).

Rabiot a encore besoin de temps

Adrien Rabiot a encore besoin de retrouver du rythme. Toujours libre, il n’avait pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, ce qui ne devait pas être le cas pour le prochain non plus, l’objectif étant de le laisser parfaire sa condition physique à l’OM.

Deschamps en pleine réflexion pour Rabiot

Mais finalement, Didier Deschamps pourrait tout de même convoquer Adrien Rabiot. Selon RMC Sport, le sélectionneur de l’équipe de France mènerait une réflexion à propos de l’international français (48 sélections) et s’il doit l’appeler ou non. Son absence pourrait profiter à Manu Koné (23 ans, AS Rome), auteur de prestations intéressantes contre l’Italie et la Belgique.