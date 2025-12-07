OM : De Zerbi se fait tacler en direct !

Axel Cornic

Une semaine après le nul contre Toulouse au stade Vélodrome (2-2), l’Olympique de Marseille s’est encore pris les pieds dans le tapis avec cette fois-ci une défaite face au LOSC (1-0). Une catastrophe pour Roberto De Zerbi, qui pourrait voir le Paris Saint-Germain et surtout le RC Lens s’envoler au classement de Ligue 1.

A la fin de la saison, ce genre de rencontres pourraient bien donner des gros regrets aux Marseillais. Plusieurs fois, l’OM de Roberto De Zerbi a eu la chance de prendre la tête de la Ligue 1 et même creuser un petit écart sur un PSG très décevant. La chance est passée et les occasions pourraient se faire de moins en moins nombreuses à l’avenir...

« Je pense qu’à un moment donné, il y a trop de turnovers dans les joueurs et le système » Evidemment, les critiques ont à nouveau fusé après la défaite à Lille et De Zerbi est l’une des cibles principales. « Je pense qu’à un moment donné, il y a trop de turnovers dans les joueurs et le système » a expliqué Julien Benneteau, au micro de RMC.