Neymar : L'OM fait une annonce !

Selon certaines rumeurs, l'OM de Pablo Longoria aimerait boucler la signature de Neymar avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. L'ex-numéro 10 du PSG étant lié à Santos - son club formateur - jusqu'au 31 décembre 2025. Interrogé sur ce dossier, l'OM a affirmé qu'il s'agissait d'une information « archi bidon ».

Après avoir passé six années au PSG, Neymar a été vendu à Al Hilal lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. Peu épargnée par les blessures à répétition, la star brésilienne n'a pu jouer que sept rencontres en Arabie Saoudite en un an et demi. Par conséquent, la direction d'Al Hilal a décidé de résilier son contrat au mois de janvier.