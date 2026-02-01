«Minable» : Il lâche une phrase à l’OM qui fait craquer Bertrand Latour

Battu 3-0 par Bruges, l’OM de Roberto De Zerbi a été éliminé de la Ligue des Champions à la suite de cas de figure défavorables sur d’autres terrains. Une désillusion très dure à digérer pour le club phocéen. Il a ensuite bien fallu passer devant la presse pour les Marseillais afin de réagir à cet échec et certains propos n’ont clairement pas plu à Bertrand Latour.
Le ciel est tombé sur la tête de l’OM. Alors que le club phocéen avait de grandes chances de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions, ça s’est finalement soldé par une élimination aux portes du top 24. Battu par Bruges (3-0), Marseille a en plus de cela été victime d’un scénario cruel avec notamment le but fatal du gardien de Benfica à la dernière seconde lors du match face au Real Madrid. L’OM espérait donc aller plus loin, mais la Ligue des Champions s’arrête malheureusement là…
« On savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina »
L’OM a donc été battu par Bruges lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Un revers suite auquel Roberto De Zerbi avait identifié certains problèmes. C’est ainsi que l’entraîneur du club phocéen avait confié au micro de Canal+ : « On savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina... On a attaqué et ça ne marchait pas, on aurait pu être plus attentif, ne pas se découvrir autant. Mais c'est une très mauvaise journée, il faut demander pardon ».
« Il n’assume jamais »
Cette sortie de Roberto De Zerbi par rapport à Facundo Medina n’a fait que renforcer la position de Bertrand Latour. Très critique à l’égard de l’entraîneur de l’OM, le journaliste de Canal+ a balancé sur le plateau du Late Football Club : « Je considère que les errements qu’il a, il ne changera jamais. Gestion émotionnelle cataclysmique, pour lui et son équipe. Trop d’instabilité. Je trouve qu’il tire la couverture à lui quand ça gagne, qu’il n’assume pas quand il perd. D’ailleurs, j’ai trouvé absolument minable sa déclaration en pointant du doigt Medina en disant on savait que Medina allait manquer de vitesse face à Forbs. Mon ami, tu es l’entraîneur, si tu sais qu’il va y avoir un problème ne le fait pas. Il n’assume jamais. Tu ne pointes pas du doigt un joueur. Pas devant tout le monde ».