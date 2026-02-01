«Minable» : Il lâche une phrase à l’OM qui fait craquer Bertrand Latour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu 3-0 par Bruges, l’OM de Roberto De Zerbi a été éliminé de la Ligue des Champions à la suite de cas de figure défavorables sur d’autres terrains. Une désillusion très dure à digérer pour le club phocéen. Il a ensuite bien fallu passer devant la presse pour les Marseillais afin de réagir à cet échec et certains propos n’ont clairement pas plu à Bertrand Latour.

Le ciel est tombé sur la tête de l’OM. Alors que le club phocéen avait de grandes chances de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions, ça s’est finalement soldé par une élimination aux portes du top 24. Battu par Bruges (3-0), Marseille a en plus de cela été victime d’un scénario cruel avec notamment le but fatal du gardien de Benfica à la dernière seconde lors du match face au Real Madrid. L’OM espérait donc aller plus loin, mais la Ligue des Champions s’arrête malheureusement là…

« On savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina » L’OM a donc été battu par Bruges lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Un revers suite auquel Roberto De Zerbi avait identifié certains problèmes. C’est ainsi que l’entraîneur du club phocéen avait confié au micro de Canal+ : « On savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina... On a attaqué et ça ne marchait pas, on aurait pu être plus attentif, ne pas se découvrir autant. Mais c'est une très mauvaise journée, il faut demander pardon ».