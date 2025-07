Mercato : Annoncé au PSG, il va signer à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts prometteurs pour renforcer sa charnière centrale, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Et selon Foot Mercato, le club phocéen a désormais des vues sur Joel Ordóñez, jeune défenseur équatorien du Club Bruges, annoncé comme l’un des plus gros potentiels à son poste sur le continent et annoncé au PSG il y a quelques mois.

Après s’être attaché les services de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM ne relâche pas ses efforts pour construire une défense solide et tournée vers l’avenir. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le profil des recrues ciblées a évolué. Comme indiqué par Walid Acherchour, l'OM « travaille sur des jeunes de moins de 23 ans qui ont montré de belles choses, et pas forcément dans les cinq grands championnats ».

L'OM active une piste en Belgique Dans ce cadre, le nom de Joel Ordóñez a récemment émergé, comme le rapporte Sacha Tavolieri et Foot Mercato. Âgé de 21 ans, ce défenseur central formé à l’Independiente del Valle s’est imposé comme l’un des piliers du Club Bruges en Belgique. Son potentiel avait d’ailleurs attiré l’attention du PSG ces derniers mois, preuve de la qualité de ses prestations et de son profil jugé haut de gamme.