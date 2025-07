L'OM plombé par une décision «absurde» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques semaines du début de la prochaine saison, l'OM profite de l'été pour trouver de nouveaux repères avec ses recrues. Les hommes de Roberto De Zerbi sont en stage aux Pays-Bas actuellement et ont disputé deux matches amicaux, face à l'Excelsior dimanche (5-0) et contre Charleroi (1-1) lundi. Lors de la deuxième rencontre, Amir Murillo a pris deux cartons jaunes, finissant par être expulsé. Une décision incompréhensible pour Maxence Volpe, consultant tactique.

Mis en difficulté par Charleroi lors de ce match amical, l'OM n'a pas su aller chercher la victoire. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas été aidés par l'expulsion d'Amir Murillo. Le défenseur panaméen a laissé ses coéquipiers à 10 après deux fautes qui ne méritaient pas forcément un carton d'après Maxence Volpe. C'est un peu une occasion manquée de travailler des choses pour l'OM.

L'OM obligé de finir à dix Lors du match amical contre l'Excelsior, l'OM avait plutôt impressionné, à l'image de Mason Greenwood en feu. L'attaquant anglais est encore l'auteur du but qui a permis de revenir à égalité contre Charleroi même si le contenu du match est assez décevant dans l'ensemble. « - En deuxième période, on attendait que l’équipe A remette les pendules à l’heure. Ça ne s’est pas vraiment produit, non ? - Non, clairement pas. Et le double carton jaune de Murillo m’a vraiment contrarié. C’est un match amical, censé te permettre de travailler, pas de terminer à dix pour deux fautes à peine discutables. Franchement, je ne suis même pas sûr qu’elles méritaient un carton » regrette Maxence Volpe, consultant tactique, pour Le Phocéen.