«L’OM n’est pas une équipe de Ligue des Champions» : Le PSG au-dessus, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième de Ligue 1, l’OM nourrit de grandes ambitions avant la réception du PSG ce dimanche soir (20h45) à l’occasion du premier Classique de la saison. Néanmoins, selon Jérôme Rothen, le nouveau projet marseillais n’est pas encore arrivé assez à maturité pour pouvoir empêcher une défaite face au leader parisien.

L’OM peut rêver. N’ayant plus battu le PSG en Ligue 1 depuis plus d’une décennie, le club phocéen reçoit le club de la capitale ce dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Un choc en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, et qui pourrait permettre aux hommes de Roberto De Zerbi de revenir au même nombre de points que le leader.

OM : Avant le choc, De Zerbi prévient le PSG https://t.co/WpQHbnB06l pic.twitter.com/17CBtpH2Xa — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Je pense que c’est encore trop tôt »

Présent dans son émission Rothen S’enflamme ce vendredi sur RMC, Jérôme Rothen estime que la reconstruction de l’OM est encore trop précoce pour pouvoir espérer un résultat positif contre le PSG. « Face au PSG, je pense que c’est encore trop tôt, et surtout, il ne faut pas minimiser les performances du PSG, parce qu’il y a eu des bons matchs cette saison, pas en Ligue des Champions parce qu’en Ligue des Champions c’est autre chose », a lâché ce dernier.

« Je serais surpris que le PSG ne soit pas vigilant »

« Mais là on n’en parle pas puisque l’OM n’est pas une équipe de Ligue des Champions », appuie l’ancien du PSG (2004-2010). « Mais en Ligue 1, tout le monde les voyaient tomber à Lille, et le PSG gagne finalement 3-1. Je serais surpris que le PSG ne soit pas vigilant, et ne gagne pas au Vélodrome ».