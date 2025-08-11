L’OM humilié : Roberto De Zerbi explose !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a vécu une dernière saison en montagnes russes, subissant parfois de lourds revers, notamment face au Stade de Reims en mars dernier. Dans le 5e épisode du documentaire "Sans jamais rien lâcher", on découvre comment Roberto De Zerbi a tenté de secouer ses joueurs avec des mots forts, espérant un réveil qui n'est jamais venu ce jour-là.

L’Olympique de Marseille est passé par toutes les émotions la saison dernière, avec des succès marquants en Ligue 1 mais également de sévères corrections. La bande à Roberto De Zerbi avait notamment sombré à deux reprises contre l’AJ Auxerre (0-3, 1-3), mais également face à Reims en mars dernier (3-1), de quoi faire exploser l’entraîneur italien.

Le coach De Zerbi et tout Marseille voulait les monter en l’air. Même la caméra a peur zebi pic.twitter.com/ZqtCZi2Ezv — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) August 10, 2025

La colère de Roberto De Zerbi Le cinquième épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM nous emmène notamment dans le vestiaire phocéen du côté de Reims. Alors que le club était mené à la mi-temps (0-1), Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour tenter de remobiliser ses troupes. « Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire », lâche l’Italien, tout en balançant au sol le tableau tactique.