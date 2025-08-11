L’OM humilié : Roberto De Zerbi explose !

L'Olympique de Marseille a vécu une dernière saison en montagnes russes, subissant parfois de lourds revers, notamment face au Stade de Reims en mars dernier. Dans le 5e épisode du documentaire "Sans jamais rien lâcher", on découvre comment Roberto De Zerbi a tenté de secouer ses joueurs avec des mots forts, espérant un réveil qui n'est jamais venu ce jour-là.
L’Olympique de Marseille est passé par toutes les émotions la saison dernière, avec des succès marquants en Ligue 1 mais également de sévères corrections. La bande à Roberto De Zerbi avait notamment sombré à deux reprises contre l’AJ Auxerre (0-3, 1-3), mais également face à Reims en mars dernier (3-1), de quoi faire exploser l’entraîneur italien.
La colère de Roberto De Zerbi
Le cinquième épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM nous emmène notamment dans le vestiaire phocéen du côté de Reims. Alors que le club était mené à la mi-temps (0-1), Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour tenter de remobiliser ses troupes. « Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire », lâche l’Italien, tout en balançant au sol le tableau tactique.
L’OM ne s’était pas relevé ce jour-là
« Allez allez! On parle de Ligue des champions, réveillez-vous! On est en train de foutre en l'air la saison. Jouez, appuyez vos passes. On y retourne pour 45 minutes », a conclu Roberto De Zerbi. Une prise de parole qui n’aura pas eu l’effet escompté, l’OM encaissant deux buts supplémentaires en deuxième période, avant la réduction de l’écart par Valentin Rongier. Un lourd revers qui n’empêchera pas l’équipe de finir deuxième, derrière le PSG, lui permettant de retrouver la Ligue des champions dans quelques semaines.