L'OM a trouvé son Achraf Hakimi : C'est annoncé dans l'After Foot !

Face à Liverpool, un joueur de l'OM a semblé particulièrement en difficulté, à savoir Benjamin Pavard. Mais selon Jean-Louis Tourre, le champion du monde 2018 n'est pas aidé par le rôle que lui donne Roberto De Zerbi qui le fait évoluer très haut à l'image d'Achraf Hakimi qui possède pourtant des qualités différentes.

Mercredi soir contre Liverpool, Benjamin Pavard a clairement déçu. Il faut dire que la façon dont l'utilise Roberto De Zerbi ne l'aide pas. Le journaliste de RMC Jean-Louis Tourre reproche ainsi à l'Italien de placer le champion du monde 2018 beaucoup trop haut sur le terrain au point de lui donner un rôle similaire à celui d'Achraf Hakimi.

Pavard comparé à Hakimi « Est-ce qu’on peut insister sur Pavard ? Je vous le dis, je vais en faire des cauchemars de Pavard. Le positionnement de Pavard... Déjà contre Nantes, on avait vu ça. Pavard, sur les 4 défenseurs, c'est lui le Hakimi de l’OM qui monte et qui fonce devant », assure-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.