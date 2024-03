Le vestiaire dévoile le nom du nouveau patron de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé contre le FC Nantes dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang confirme sa montée en puissance à l’OM. Mais en plus de briller sur le terrain, l’international gabonais s’impose comme le vrai patron dans le vestiaire. Ulisses Garcia ne tarit ainsi pas d’éloges pour son coéquipier.

Après une première partie de saison délicate, Pierre-Emerick Aubameyang monte clairement en puissance comme en témoigne son doublé dimanche soir contre le FC Nantes (2-0). Des prestations qui impressionnent Ulisses Garcia qui évoque également l'importance du Gabonais en interne.

Aubameyang est en feu

« Pour ma part, je suis là depuis pas très longtemps, mais je vois qu'il joue à un tout nouveau niveau, il est en feu en ce moment. Il nous fait beaucoup de bien, aujourd'hui encore un doublé, tout le mérite est pour lui et aussi pour les partenaires qui l'ont servi. Et on est trop contents qu'il continue comme ça à nous aider à gagner les matchs », lance le latéral de l’OM en zone mixte avant d’insister sur le rôle de Pierre-Emerick Aubameyang dans le vestiaire.

«Sa parole pèse beaucoup dans le groupe»