Le meilleur joueur de l’OM dit stop : La demande secrète à son entraîneur 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il est souvent reproché à Roberto De Zerbi d'effectuer trop de changements dans ses onze de départ, l'entraîneur de l'OM ne semble pas vouloir changer. Et pour cause samedi soir contre le RC Lens, il avait même laissé son meilleur joueur sur le banc au coup d'envoi. Un choix qui est venu d'une discussions particulière.

Pour le choc contre le RC Lens, Roberto De Zerbi a pris des décisions radicales pour composer son onze de départ. Il a notamment choisi de laisser son meilleur joueur Mason Greenwood sur le banc au profit de la nouvelle recrue de l'OM, le jeune Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal. Un choix payant puisque le crack des Gunners a marqué et largement contribué à la victoire marseillaise (3-1). Mais Roberto De Zerbi annonce que c'est Mason Greenwood lui-même qui a demandé à ne pas jouer.

Greenwood demande à ne pas jouer « Dans mon équipe, il n’y a pas de hiérarchie : le seul qui décide, c’est moi. On joue tous les trois jours, donc il faut faire tourner. Greenwood avait besoin de souffler, on en a discuté ensemble et il me l'a avoué. Nwaneri et Timber sont des joueurs tellement forts qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entraînements. Mercredi, ils ne seront pas là car ils ne peuvent pas jouer. Kondogbia et Nadir, qui a été malade, reviendront. On aura besoin de toute notre énergie pour ce match historique contre Bruges, une équipe très physique », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.