Un départ contre toute attente : Il a quitté le PSG pour un «challenge impossible à refuser»

A chaque mercato, ce sont plusieurs joueurs qui quittent le PSG pour aller évoluer ailleurs. Si ces départs sont parfois souhaités par le club de la capitale, ce n'est pas le cas pour d'autres. En effet, Paris a ainsi vu certains partir à contre-coeur, mais voilà que ce qui était proposé était visiblement impossible à refuser.

Alors Leonardo a été directeur sportif du PSG il y a quelques années maintenant, il avait auparavant été joueur du club de la capitale. C'est en 1996 que le Brésilien avait alors rejoint Paris, débarquant en provenance du Japon. Le fait est qu'il ne sera resté qu'une saison sous le maillot du PSG. Si cela lui a été suffisant pour laisser un beau souvenir dans les mémoires des supporters, Leonardo a donc poursuivi ensuite sa carrière au Milan AC.

« J’étais tellement bien que je n’avais pas de raison de partir » En 1997, Leonardo quittait donc le PSG pour rejoindre le Milan AC. De quoi lui briser le coeur à l'époque ? Au cours des derniers mois, lors de son passage au micro de RMC, le Brésilien était revenu sur ce départ du club de la capitale. C'est alors que Leonardo s'était justifié, expliquant notamment : « Denisot m’a dit la veille du match retour contre Bucarest si on ne fait pas l’exploit je ne pars pas à Milan ? Non, je pense que je pouvais partir aussi. (…) Pourquoi je suis parti alors ? Je suis sincère, j’étais tellement bien que je n’avais pas de raison de partir. La seule peut-être c’est que le Milan AC était le plus grand club du moment. Le challenge dans un club de cette dimension est impossible à refuser. Ça a marqué ma vie, c’est un passage incroyable. Je devais partir parce que c’était un appel important ».