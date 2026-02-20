«Je ne pouvais pas dire non» : Le PSG réussit à le recruter (et ce n'est pas l'argent du Qatar qui l'a convaincu)

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari, étant racheté par QSI. Grâce à ses nouveaux propriétaires, le club de la capitale a alors pu compter sur une puissance de frappe financière exceptionnelle. De quoi ainsi faire la différence au moment de convaincre de signer à Paris. Mais voilà qu'à certains moments, cet argent du Qatar n'a pas du tout pesé dans la balance.
Avec l'arrivée du Qatar, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Pour s'inviter à la table des plus grands clubs européens, le club de la capitale a pu profiter d'une puissance financière quasiment illimitée. Forcément, face aux ponts d'or qui étaient proposés pour rejoindre Paris, certains grands noms n'ont pas hésité et ont ainsi poser leurs valises dans la capitale française. L'argent a donc été un grand atout pour le PSG au moment de boucler des négociations, mais voilà que ça ne faisait clairement pas tout...
Le projet sportif du PSG dirigé par Leonardo au début
Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo a pu compter sur cette manne financière pour construire le projet parisien. Mais voilà que pour le Brésilien, cet aspect économique n'est pas entré en compte au moment d'accepter l'offre du club de la capitale. Après avoir racheté le PSG en 2011, le Qatar avait décidé de confier les clés du sportif à Leonardo, le nommant ainsi au poste de directeur sportif. Et s'il a dit oui, ce n'était pas pour l'argent.
« Ce n’est pas l'argent ? Non »
Après avoir joué pour le PSG, Leonardo a donc représenté le club de la capitale en tant que dirigeant et donc directeur sportif. Mais pourquoi avoir accepté cette proposition ? Il y a quelques mois de cela, pour RMC, Leonardo avait expliqué comment il s'était retrouvé à ce poste, confiant alors : « J’ai eu une réunion, je ne pouvais pas dire non. Avec l’émir. C’était impossible de dire non. Je suis tombé amoureux de lui. C’est le chèque ? Mais non. Ce n’est pas l'argent ? Non. Dans cette réunion, j’ai vu la passion, un respect. Il dit quoi ? Je ne vais pas raconter, c’est quelque chose entre nous et ça va toujours rester entre nous ».