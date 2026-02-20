La statistique qui enfonce l'OM dans la crise, du jamais vu depuis... 50 ans !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM n'y arrive plus. Depuis sa belle victoire contre le RC Lens le 24 janvier dernier (3-1), l'équipe est au ralenti, enchaînant les contre-performances et les changements institutionnels. Ce vendredi, la crise s'est encore plus affirmée à des centaines de kilomètres de Marseille. Un échec historique. Explications.

« Je me souviens de Pape Diouf, mon père spirituel, qui me disait : « Quand le feu brûle à Marseille, il faut le laisser brûler et il s’éteint tout seul »». Pendant sa conférence de presse de présentation jeudi, Habib Beye assurait qu'il avait beaucoup appris de l'atmosphère particulière à Marseille lors de son passage à l'OM en tant que joueur puis capitaine entre 2003 et 2007. Le feu actuel dans la cité phocéenne, le nouveau coach compte bien l'éteindre par ses actes et non par la parole. « Il faut rester calme et froid face à certaines situations. Je suis calme, mais je peux aussi être volcanique. Il faut apaiser le contexte, c’est ce que j’ai dit aux joueurs : qu’on allait travailler ensemble. Cette équipe doit sentir le foot. Il faut être serein et posé ».

🥵 𝗟'𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗨𝗜 !



Ajorque met K.O l'OM en inscrivant un doublé ! pic.twitter.com/ELlmym10Lt — L1+ (@ligue1plus) February 20, 2026

Deux buts concédés en 29 minutes contre Brest pour Habib Beye Néanmoins, il semble que le feu n'est pas prêt de s'éteindre. La faute à une entame d'aventure très délicate pour Habib Beye à l'OM. Vendredi, sous la pluie brestoise, l'équipe marseillaise a rapidement sombré en concédant 2 buts de Ludovic Ajorque en seulement 29 minutes de jeu. Une entame historiquement négative pour Beye sur le banc de touche de l'OM.