La statistique qui confirme la crise à l'OM : Une seule équipe a fait pire... en 20 ans !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, l’OM est plongé dans une crise importante. L’élimination en Ligue des champions a laissé des traces et les récentes prestations du club olympien n’arrangent pas les choses. Une statistique confirme d’ailleurs la mauvaise passe que l’équipe marseillaise traverse en ce moment, puisqu’un seul club aurait fait pire en 20 ans.

L’OM est dans une mauvaise passe en ce moment. Depuis l’élimination en Ligue des champions après le but du gardien de Benfica Anatolyi Trubin contre le Real Madrid, le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise. Celle-ci a d’ailleurs fait des dégâts, puisqu’elle a notamment conduit au départ de Roberto De Zerbi. Il faut dire que les récents résultats de l’équipe marseillaise n’ont pas spécialement joué en sa faveur.

Les joueurs de l’OM au cœur d’une bagarre : «Des gifles et des coups de poing» https://t.co/X9wCvL7AnZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

L'OM affiche une statistique terrible en Ligue 1 L’OM a en effet perdu de précieux points en championnat, et pointe ainsi à la quatrième place en Ligue 1. La formation olympienne a notamment été tenue en échec par le RC Strasbourg le 14 février dernier (2-2) par un but sur penalty de Joaquin Panichelli dans les derniers instants de la partie. Comme le rapporte Opta, l’OM a encaissé 7 buts dans le temps additionnel de la seconde période en Ligue 1 cette saison. Seul le FC Metz en a pris plus après la 90e minute de jeu sur les 20 dernières années (9 en 2016-2017).