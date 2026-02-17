Vente OM : La promesse de Frank McCourt en privé

Pierrick Levallet

Et si la crise que l’OM traverse en ce moment poussait Frank McCourt à vendre le club ? Le boss américain a débarqué à Marseille ce mardi afin de rétablir l’ordre au sein de l’équipe phocéenne. Le propriétaire de l’OM s’est notamment permis de faire une promesse en privé concernant ses intentions avec le club de Ligue 1.

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques temps. L’élimination en Ligue des champions a plongé le club phocéen dans une crise importante, et celle-ci a fait des dégâts. Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions d’entraîneur, et tout semble indiquer que c’est Habib Beye qui assurera sa succession. Medhi Benatia avait également présenté sa démission, avant que Frank McCourt n’arrive à le convaincre de rester au moins jusqu’à la fin de saison. Le propriétaire de l’OM s’est d’ailleurs rendu à Marseille ce mardi afin de remettre un peu d’ordre dans les affaires marseillaises.

McCourt lâche une promesse sur une éventuelle vente de l'OM Frank McCourt s’est notamment entretenu avec quelques supporters lors d’une réunion à la Commanderie. À en croire les informations de RMC Sport, le boss américain aurait reconnu ne pas avoir spécialement apprécié les banderoles déployées ce samedi au Stade Vélodrome. Frank McCourt en aurait profité pour rappeler son investissement important et être arrivé à Marseille par plaisir ou pour y prendre ses responsabilités. « J’ai besoin de vous et de vos encouragements » aurait notamment lancé le propriétaire de l’OM dans un échange plutôt calme. Frank McCourt aurait ensuite promis qu’il comptait s’inscrire dans la durée sur la Canebière et qu’une vente du club n’était pas prévue pour le moment.