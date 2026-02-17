Crise à l’OM : Ce détail qui pourrait empêcher un autre départ !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, l’OM est plongé dans une crise assez sérieuse. Le club phocéen n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Les tensions ont déjà fait des dégâts. Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions et Medhi Benatia entend quitter le navire à l’issue de la saison. Un détail pourrait toutefois empêcher un autre départ au sein de la direction marseillaise.

L’OM n’arrive pas à mettre fin à la crise qui ravage le club depuis quelques jours. Éliminé de la Ligue des champions, l’équipe phocéenne s’est récemment séparée de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, Medhi Benatia a présenté sa démission. Le directeur sportif s’est finalement laissé convaincre par Frank McCourt de rester au moins jusqu’à la fin de saison. Le propriétaire de l’OM en a profité pour donner un pouvoir plus important au Marocain en mettant Pablo Longoria en retrait du sportif.

Pablo Longoria sauvé à l'OM grâce à un détail ? La position du président de l’OM s’est ainsi retrouvée fragilisée. D’après les informations de RMC Sport, Frank McCourt n’a toutefois pas souhaité s’étendre sur ce choix lors d’une réunion à la Commanderie. Le boss américain aurait néanmoins expliqué que le maintien de Pablo Longoria permettait au club de conserver une voix précieuse au conseil d’administration de la LFP, voire dans les instances européennes. Un départ de l’Espagnol priverait l’OM de cette dernière. L’influence de Pablo Longoria se veut toutefois assez réduite au sein de la LFP, surtout en raison de sa longue suspensions ainsi que des tensions et des divergences de point de vue entre les quatrièmes de Ligue 1 et les dirigeants de la LFP.