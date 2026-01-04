Insultée à Marseille, Laure Boulleau hallucine !

Alors qu’on connait la rivalité entre le PSG et l’OM, celle-ci s’est également répercutée chez les équipes féminines. Quand elle évoluait pour le club de la capitale, Laure Boulleau en a d’ailleurs pu faire l’expérience. En effet, l’ancienne Parisienne avait reçu un accueil électrique du côté du Vélodrome comme elle avait pu le raconter.
Malgré les approches de l’OL, Laure Boulleau a juré fidélité au PSG durant sa carrière, n’ayant donc porté que le maillot du club de la capitale. Parisienne de 2005 à 2018, l’ancienne arrière gauche a disputé 232 matchs avec Paris. Laure Boulleau a notamment affronté l’OM avec le PSG et même chez les femmes, un Classique reste visiblement un Classique.
« J'ai entendu des insultes »
Ayant donc joué au Vélodrome avec le PSG, Laure Boulleau a été accueillie… par des insultes. Ne s’attendant pas à cela, la désormais consultante pour Canal+ racontait en 2023 à L’Equipe : « Le stade le plus hostile dans lequel j'ai joué ? Ce n'était pas en sélection mais en club, avec le PSG, quand on a joué à Marseille. J'ai entendu des insultes… ».
« Même moi j'étais gênée »
« Je ne savais pas que c'était possible d'insulter des femmes comme cela. Même moi j'étais gênée. Je ne pensais pas qu'ils allaient oser », a poursuivi Laure Boulleau.