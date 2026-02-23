Habib Beye débarque à l'OM, à quoi s'attendre pour son avenir ?

Amadou Diawara

Alors que Roberto De Zerbi a quitté le club, l'OM a déjà officialisé la signature de son successeur. En effet, Habib Beye a pris place sur le banc marseillais, ayant paraphé un bail d'un an et demi, soit jusqu'au 30 juin 2027. Selon vous, combien de temps l'ancien joueur de l'OM va-t-il rester en poste ? A vos votes !

Alors que l'OM est en difficulté ces dernières semaines, Roberto De Zerbi a fait ses valises. En effet, le club olympien a annoncé le départ de l'entraineur italien le 10 février, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel.

Habib Beye va boucler son premier transfert à l'OM ? https://t.co/XVRJw7x3ok — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

«L’OM et Roberto De Zerbi annoncent la fin de leur collaboration» « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.