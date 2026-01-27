En guerre avec les journalistes, l’entraîneur de l’OM a tout faux ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le jeu de son équipe est régulièrement critiqué, Roberto De Zerbi s’en est pris aux journalistes français samedi soir, après la victoire de l’OM face au RC Lens (3-1), et estime que cela a un lien avec le fait qu’il soit Italien. Un autre entraîneur étranger passé par la Ligue 1 a donné son avis sur la guerre qui l’oppose à la presse et n’est pas vraiment du même avis.

Pour Roberto De Zerbi, s’il avait « un passeport français », alors « beaucoup de choses seraient différentes. » L’entraîneur de l’OM a exprimé son mécontentement face aux critiques des journalistes, injustes à ses yeux, envers son équipe et surtout lui-même, samedi soir après la belle victoire lors de la réception du RC Lens (3-1). Selon lui, l’explication est sa nationalité et le fait qu’il soit étranger.

« Je pense que le plus gênant pour lui c’est la barrière de la langue » Justement, Will Still, l’ancien entraîneur des Sang et Or, était invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi et a donné son ressenti sur la sortie de Roberto De Zerbi. « J’ai toujours apprécié la presse française. J’ai toujours eu un bon rapport, c’était assez facile d’ailleurs avec tout le monde », a déclaré le technicien anglo-belge, également passé par le Stade de Reims, qui a peut-être une explication. « Selon moi, je pense que le plus gênant pour lui c’est la barrière de la langue. Personnellement, je n’ai jamais eu trop de problèmes. »