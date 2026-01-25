Emmanuel Macron : La scène insolite avec un joueur de l’OM !

Alors qu’il n’a jamais caché son attachement pour l’OM, Emmanuel Macron a dû apprécier la victoire obtenue face au RC Lens (3-1) samedi soir au Vélodrome. L’un des hommes de Roberto De Zerbi lui a d’ailleurs fait une dédicace qui n'est clairement pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.
Dominé par Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des champions, l’OM a réagi dès samedi à l’occasion de la réception du RC Lens. Une rencontre très importante pour les deux équipes, qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1). Avec cette victoire, Marseille est revenu à cinq points des Sang et Or au classement, mais a en revanche permis au PSG d’être seul en tête de la Ligue après son succès à Auxerre (0-1) vendredi.
Quand Hojbjerg reprend le « for sure » de Macron
Nul doute que cette victoire a dû procurer beaucoup de plaisir à Emmanuel Macron, ce dernier n’ayant jamais caché le fait qu’il soit un supporter de l’OM, où il a d’ailleurs reçu une petite dédicace. En effet, comme on peut l’entendre dans une vidéo partagée par le club sur les réseaux sociaux au moment des célébrations sur la pelouse du Vélodrome, Pierre-Emile Hojbjerg a lancé : « For suuuuuure ! »
Hojbjerg avait été invité par Macron à l’Élysée
Une référence à une scène devenue virale du président de la République. Lors d’un discours prononcé en anglais à Davos cette semaine, dans le cadre du Forum économique mondial, Emmanuel Macron s’est fait remarquer par sa prononciation de « for sure », que l’on peut traduire par « ça ne fait aucun doute » en français. Un extrait largement repris depuis sur les réseaux sociaux et dont se sont amusés de nombreux internautes. À noter que Pierre-Emile Hojbjerg a déjà rencontré Emmanuel Macron, ce dernier l’ayant invité à l’Élysée au printemps dernier, à l’occasion d’un dîner en l’honneur du roi du Danemark et son épouse.