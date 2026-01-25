Emmanuel Macron : La scène insolite avec un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a jamais caché son attachement pour l’OM, Emmanuel Macron a dû apprécier la victoire obtenue face au RC Lens (3-1) samedi soir au Vélodrome. L’un des hommes de Roberto De Zerbi lui a d’ailleurs fait une dédicace qui n'est clairement pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Dominé par Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des champions, l’OM a réagi dès samedi à l’occasion de la réception du RC Lens. Une rencontre très importante pour les deux équipes, qui a tourné à l’avantage des Olympiens (3-1). Avec cette victoire, Marseille est revenu à cinq points des Sang et Or au classement, mais a en revanche permis au PSG d’être seul en tête de la Ligue après son succès à Auxerre (0-1) vendredi.

Quand Hojbjerg reprend le « for sure » de Macron Nul doute que cette victoire a dû procurer beaucoup de plaisir à Emmanuel Macron, ce dernier n’ayant jamais caché le fait qu’il soit un supporter de l’OM, où il a d’ailleurs reçu une petite dédicace. En effet, comme on peut l’entendre dans une vidéo partagée par le club sur les réseaux sociaux au moment des célébrations sur la pelouse du Vélodrome, Pierre-Emile Hojbjerg a lancé : « For suuuuuure ! »