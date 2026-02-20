«Élégant, beau gosse...» : Le jour où un joueur de l'OM est tombé sous le charme d'une star du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début des années 1990, l’OM et le PSG se vouent une rivalité intense matérialisée par ces affrontements appelés « Classiques ». Si la haine est souvent présente entre les deux clubs ennemis, certains joueurs sont impressionnés par quelques joueurs de l’équipe adverse, comme cela a pu être le cas avec un grand nom à Marseille. Explications.

Depuis 2011 et le rachat du PSG par le Qatar, le club parisien a pris ses distances vis-à-vis de son ennemi juré : l’OM. Si les Classiques opposant Paris à Marseille ont toujours une grande valeur chaque saison, ces rencontres étaient extrêmement intenses dans les années 1990, au début de cette rivalité. Ancien grand nom du club phocéen (1980-1994), Eric Di Meco se souvient d’un adversaire redoutable du côté de Paris.

C1 ⬇️

Victoire : OM 93

Finale : OM 91

1/2F : OM 90, Monaco 94/98, PSG 95, Nantes 96



C2 ⬇️

Victoire : PSG 96

Finale : Monaco 92, PSG 97

1/2F : Monaco 90, PSG 94



C3 ⬇️

Finale : Bordeaux 96, OM 99

1/2F : PSG & Auxerre 93, Monaco 97



Les clubs francais des 90's c'était du sérieux. pic.twitter.com/JxPNHvGuwi — Julien Müller (@Julien5Muller) January 27, 2025

« C'était le symbole du PSG de Canal + de cette époque, élégant, beau gosse, classe » Auprès de l’Equipe, l’ancien défenseur a avoué en 2020 qu’un certain joueur du PSG l’avait véritablement impressionné. « C'est David (Ginola), évidemment. C'était l'adversaire direct, en plus. Quand il était en forme, c'est-à-dire souvent, contre nous, c'était un vrai défi de défenseur. C'était le symbole du PSG de Canal + de cette époque, élégant, beau gosse, classe. Pendant toute la semaine, j'allais chercher les enfants à l'école et les mecs ne me parlaient que de David. Le lundi, si je l'avais malmené, je pouvais faire le fier », a ainsi confié Eric Di Meco, avant de poursuivre autour du charisme que détenait l’actuel consultant de Canal +.