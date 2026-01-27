«Du chambrage», des supporters de l’OM au Parc des Princes ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cela fait maintenant huit ans que les supporters de l’OM n’ont plus été autorisés à se rendre au Parc des Princes et cela sera une nouvelle fois le cas le 8 février prochain lors du Classique face au PSG. Si la présence de supporters marseillais à Paris serait bien évidemment accompagnée de chambrage, leur retour est tout de même réclamé.

« Jusqu’à quand ? » C’est la question qui a été posée le Collectif Ultra Paris dans un communiqué publié samedi. Le 8 février prochain, le PSG recevra l’OM au Parc des Princes, sans la présence des supporters marseillais. Leur dernier déplacement à Paris remonte à février 2018, en Coupe de France. Même samedi prochain pour la rencontre face au Paris FC, ils n’ont pas été autorisés à se rendre au stade Jean-Bouin.

Rothen veut le retour des supporters de l’OM au Parc « Huit ans, ça commence à dater quand même. Je veux bien que les premières années on interdise et qu’il y ait une prise de conscience. J’imagine quand même que dans les groupes de supporters, même s’il n’y a pas que des gens bien intentionnés, ceux qui dirigent ont pris conscience aujourd’hui que ça dépassait les bornes », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur du PSG estime que « ce serait bien que les préfectures de police fassent le premier pas. Qu’ils acceptent d’échanger avec les groupes de supporters pour se rendre compte de l’amélioration. Au Parc des Princes, ça se passe bien. Le Collectif Ultra Paris, il n’y a pas de débordements. Alors oui, il y a des fumigènes de temps en temps et le club est sanctionné, mais comme à Marseille, ça a été le cas sur le dernier match. »