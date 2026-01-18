Deschamps à l’OM : Incroyable, il est prêt à mourir !

En 2009, Souleymane Diawara quittait les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l’OM. A cette époque, il intégrait alors l’effectif de Didier Deschamps. L’ancien Olympien s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec le désormais sélectionneur de l’équipe de France. Et visiblement, Diawara était prêt à tout pour lui.
Sélectionneur de l’équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps entraînait l’OM auparavant. A la tête du club phocéen, il a pu entraîner de nombreux joueurs, à l’instar de Souleymane Diawara, qu’il avait recruté en 2009. A l’époque, Deschamps voulait absolument le défenseur central à l’OM. Une confiance que le principal intéressé a alors voulu rendre sur le terrain de n’importe quelle manière.
« Aujourd’hui je vais mourir pour toi sur le terrain »
Invité du podcast Sous la Surface, Souleymane Diawara s’est confié sur son expérience à l’OM avec Didier Deschamps. C’est ainsi qu’il a pu expliquer : « Elle était comment la relation avec Deschamps ? Je me suis super bien entendu avec. Il m’a appelé pour me dire qu’il me voulait, qu’il avait confiance en moi, qu’il ne voulait aucun autre défenseur. Ça m'a touché. J’ai dit : « Aujourd’hui je vais mourir pour toi sur le terrain » ».
« Ça s’est super bien passé avec Deschamps »
« Je lui ai dit, je suis prêt à mourir. Il m’a fait confiance, il m’a fait venir à l’OM, j’ai vu dans les journaux qu’il ne voulait personne d’autre que moi, j’ai dit je vais mourir pour lui. Ça s’est super bien passé avec Deschamps », a poursuivi l’ancien de l’OM.