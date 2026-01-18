Deschamps à l’OM : Incroyable, il est prêt à mourir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2009, Souleymane Diawara quittait les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l’OM. A cette époque, il intégrait alors l’effectif de Didier Deschamps. L’ancien Olympien s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec le désormais sélectionneur de l’équipe de France. Et visiblement, Diawara était prêt à tout pour lui.

Sélectionneur de l’équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps entraînait l’OM auparavant. A la tête du club phocéen, il a pu entraîner de nombreux joueurs, à l’instar de Souleymane Diawara, qu’il avait recruté en 2009. A l’époque, Deschamps voulait absolument le défenseur central à l’OM. Une confiance que le principal intéressé a alors voulu rendre sur le terrain de n’importe quelle manière.

« Aujourd’hui je vais mourir pour toi sur le terrain » Invité du podcast Sous la Surface, Souleymane Diawara s’est confié sur son expérience à l’OM avec Didier Deschamps. C’est ainsi qu’il a pu expliquer : « Elle était comment la relation avec Deschamps ? Je me suis super bien entendu avec. Il m’a appelé pour me dire qu’il me voulait, qu’il avait confiance en moi, qu’il ne voulait aucun autre défenseur. Ça m'a touché. J’ai dit : « Aujourd’hui je vais mourir pour toi sur le terrain » ».