«Des insultes, des gestes…», moment de tension à l’OM !

La colère est grande après la défaite de l’OM sur la pelouse de Bruges (0-3), qui coûte la qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Dans la foulée du coup de sifflet final, un moment de tension a éclaté comme l’a raconté un journaliste présent sur place…

Avant le coup d’envoi face à Bruges, l’Olympique de Marseille avait de grandes chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, mais la soirée a viré au cauchemar pour les hommes de Roberto De Zerbi. En plus d’une lourde défaite en Belgique (0-3), le club phocéen a finalement été éliminé suite au but dingue du gardien ukrainien Anatoliï Trubin dans le temps additionnel du match entre Benfica et le Real Madrid (4-2).

Ça a chauffé après la défaite de l’OM Un sentiment de « honte » régnait dans les rangs marseillais après la rencontre mais également chez les supporters, dont ceux qui avaient fait le déplacement en Belgique et qui ont affiché leur colère après le coup de sifflet final. « Il y a eu des insultes et des gestes qui ont fait que les joueurs ont rapidement fait demi-tour quand ils sont allés les saluer », a révélé le journaliste Florent Germain, présent sur place afin de suivre la rencontre pour RMC.