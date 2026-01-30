Crise à l'OM : «C'est quoi ce guignol ?», le réglement de comptes à l'antenne

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une soirée qui risque de hanter les Marseillais pendant un long moment. Quelques semaines seulement après la désillusion vécue contre le PSG lors du Trophée des champions, les joueurs de l'OM se sont effondrés en Belgique alors qu'ils avaient un pied en 1/16èmes de finales de Ligue des champions. Le fautif ? Un « guignol » qui expérimente selon un grand nom du football français.

Le jour d'après. Mercredi soir, ce fut éventuellement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à l'OM. Et ce, bien que le président Pablo Longoria ait révélé en interview avec The Daily Telegraph en début de semaine qu'il se sentait prêt à proposer un contrat de 10 ans à Roberto De Zerbi pour qu'il soit le Diego Simeone de l'Olympique de Marseille. Tout le château de cartes pourrait s'être effondré loin de la cité phocéenne en terres belges.

«C'est un foutoir improbable !» La faute à une élimination en saison régulière de Ligue des champions avec une déroute totale contre le Club Brugge à Bruges (0-3). Depuis, les langues se délient à l'encontre de Roberto De Zerbi avec notamment Walid Acherchour qui a livré les coulisses d'une friction entre l'entraîneur et Pierre-Emile Hojbjerg pendant un live du Winamax FC jeudi remontant à la victoire face à l'Union Saint-Gilloise en décembre dernier (3-2). Sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme, on peut dire que Christophe Dugarry est lui aussi monté dans les tours en tenant De Zerbi pour responsable des maux de l'OM. « Comment aujourd'hui, on peut s'en prendre aux joueurs ? Si sur les 30 derniers matchs, l'entraîneur nous fait 30 compositions d'équipe différentes au bout d'un moment tu n'as pas de repères... Tu n'as pas d'organisations quand on a le ballon, quand on l'a ou pas. C'est déjà difficile quand il y a 11 joueurs titulaires de comprendre une, deux ou trois organisations tactiques différentes. Mais quand tu as 40 joueurs à qui il faut expliquer ça, c'est un foutoir improbable ! ».

🗣️ Duga' après l'élimination de l'OM en C1 : "30 matches, 30 compos différentes... Mais à notre époque, dans le vestiaire, on se serait dit 'c'est quoi ce guignol ?!'" #RMCLive pic.twitter.com/2YiSOOnftT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 29, 2026