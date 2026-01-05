Clash entre deux stars de l'OM : Il vide son sac !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'OM, Florian Thauvin a notamment partagé l'affiche avec Dimitri Payet. Sur le terrain, les deux stars ont fait le bonheur du club phocéen, mais voilà que les deux Français n'étaient pas les meilleurs amis du monde. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, il a été question de tensions entre Thauvin et Payet à Marseille. Le joueur du RC Lens a toutefois souhaité revenir sur ces histoires.

Lors des dernières années, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont écrit l'histoire de l'OM. Coéquipiers au sein du club phocéen, les deux internationaux français n'avaient pourtant pas une très bonne relation si on en croyait les rumeurs. En effet, entre Thauvin et Payet, c'était visiblement très tendu. Au point que ça parte au clash à l'OM ?

« On a eu quelques désaccords et conflits, ça n'a jamais été très méchant » Présent sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche soir, Florian Thauvin a mis les choses au point sur sa relation avec Dimitri Payet à l'OM. C'est alors qu'il a expliqué : « Dimitri Payet ? Je pense que les gens et les médias en ont fait plus que ce qu'il se passait réellement. On a eu quelques désaccords et conflits, ça n'a jamais été très méchant. Ça n'a jamais dépassé la limite. Ça a été un joueur extraordinaire, très performant, j'ai énormément appris à côté de lui ».