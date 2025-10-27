«C'est insupportable» : Une star de l'OM le fait craquer en direct

Benjamin Pavard n'a certainement pas brillé à Bollaert samedi soir. Buteur contre son camp et auteur d'une faute qui a engendré un penalty transformé par Odsonne Edouard, le défenseur de l'OM a pris son téléphone afin de présenter ses excuses au peuple phocéen. Une attitude que n'a pas validé Bertrand Latour, au contraire.
L'Olympique de Marseille s'est incliné à chacune de ses sorties cette semaine. Que ce soit sur la pelouse du Sporting Lisbonne dans le cadre de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-2) ou bien sur la pelouse du RC Lens sur le même score samedi soir, Benjamin Pavard a vécu deux sales soirées.
«Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi»
A Lisbonne, le champion du monde tricolore a été impliqué sur l'un des deux buts de l'équipe portugaise. Contre les Lensois, le défenseur de l'OM qui évoluait dans une défense à quatre dans l'axe a concédé un penalty en marquant un contre son camp notamment. Une soirée sans pour Benjamin Pavard qui a platement présenté ses excuses aux supporters de l'Olympique de Marseille sur Instagram. « Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été ».
«Si tu vas t'excuser à chaque fois que tu fais une erreur, ça ne ressemble à rien»
Un discours de Benjamin Pavard qui n'a pas du tout plu à Bertrand Latour. « Le message d'excuse de Pavard ? C'est insupportable. Les joueurs qui se présentent face à leurs supporters pour s'excuser d'avoir perdu... Sauf à ce qu'ils fassent exprès de perdre des matchs et qu'ils doivent donc tous déposer leurs démissions, je ne crois pas que ce soit le cas. Oui Benjamin Pavard a fait deux matchs en bois, il participe aux défaites de l'OM, mais bon... Si tu vas t'excuser à chaque fois que tu fais une erreur, ça ne ressemble à rien. Il n'a tué personne, ça arrive quoi ». a pesté le journaliste de Canal+ sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.