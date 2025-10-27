«C'est insupportable» : Une star de l'OM le fait craquer en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Benjamin Pavard n'a certainement pas brillé à Bollaert samedi soir. Buteur contre son camp et auteur d'une faute qui a engendré un penalty transformé par Odsonne Edouard, le défenseur de l'OM a pris son téléphone afin de présenter ses excuses au peuple phocéen. Une attitude que n'a pas validé Bertrand Latour, au contraire.

L'Olympique de Marseille s'est incliné à chacune de ses sorties cette semaine. Que ce soit sur la pelouse du Sporting Lisbonne dans le cadre de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-2) ou bien sur la pelouse du RC Lens sur le même score samedi soir, Benjamin Pavard a vécu deux sales soirées.

«Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi» A Lisbonne, le champion du monde tricolore a été impliqué sur l'un des deux buts de l'équipe portugaise. Contre les Lensois, le défenseur de l'OM qui évoluait dans une défense à quatre dans l'axe a concédé un penalty en marquant un contre son camp notamment. Une soirée sans pour Benjamin Pavard qui a platement présenté ses excuses aux supporters de l'Olympique de Marseille sur Instagram. « Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été ».