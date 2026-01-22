Blacklisté à l'OM, Jérôme Rothen vide son sac !

Axel Cornic

Ça semble se tendre entre l’Olympique de Marseille et RMC, notamment les consultants de l’émission Rothen s’enflamme. Il faut dire que Jérôme Rothen ou encore Christophe Dugarry se sont montrés très citriques envers Roberto De Zerbi et le projet phocéen, qui a débuté il y a un an et demi.

Roberto De Zerbi n’a pas que des admirateurs en France. Depuis son arrivée lors de l’été 2024, le coach de l’OM est critiqué et c’est notamment le cas sur les antennes de RMC. Et parfois, ça crée quelques tensions...

« Moi maintenant je suis blacklisté à l’OM » Ce mercredi, Jérôme Rothen a en effet annoncé en direct qu’il n’est plus le bienvenu à Marseille ! « Moi maintenant je suis blacklisté là-bas, par rapport à mes critiques et nos critiques, parce que je ne suis pas le seul dans l’émission à critiquer la politique sportive de l’OM » a déclaré l’ancien joueur du PSG, devenu l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme.