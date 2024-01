OL : Nouvelle désillusion, le coach pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Ça ne s'arrange pas pour l'OL. Menés trois buts à zéro à la mi-temps, les Gones se sont inclinés devant leur public face au Stade Rennais malgré une belle réaction en deuxième période. La crise se poursuit à Lyon où les hommes de Pierre Sage, remonté en conférence de presse, pointent à la 16ème place.

L'OL est en grand danger. Malgré trois victoires consécutives en Ligue 1 avant la trêve, les Gones replongent depuis la reprise. Deux semaines après la claque reçue au Havre, l'OL s'est cette fois-ci incliné à domicile face au Stade Rennais. En première période, les hommes de Pierre Sage ont totalement sombré puisque les Bretons menaient trois buts à zéro. Ce premier acte a fortement déplu au coach de l'OL qui l'a fait savoir en conférence de presse.

«La dynamique de jeu n'était pas à la hauteur de nos ambitions»

« En première, on a montré le visage d'une équipe qui n'atteindra pas son objectif, battue dans tous les compartiments, trop lente, dépassée à la perte. (...) Avant la mi-temps, malgré notre volonté de garder la possession avec du mouvement, les joueurs recevaient le ballon en étant statiques, comme sur l'action de l'ouverture du score où on le perd dans notre camp. On s'est mis en difficulté tout seul et ce but rennais nous a fait complètement plonger. Le plan de base c'est une chose, mais la dynamique de jeu n'était pas à la hauteur de nos ambitions », a tout d'abord déploré Pierre Sage, avant de poursuivre.

«Pas digne d'une équipe de Ligue 1»