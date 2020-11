Foot - OL

OL - Malaise : Memphis Depay balance sur ses coéquipiers !

Publié le 8 novembre 2020 à 17h10 par B.C. mis à jour le 8 novembre 2020 à 17h12

Interrogé sur les chances de l'OL en Championnat, Memphis Depay a critiqué l'état d'esprit de certains au sein du club.