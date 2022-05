Foot - OL

OL - Malaise : Bosz, Juninho... Le gros coup de gueule d'Anthony Lopes !

Publié le 23 mai 2022 à 19h57 par Dan Marciano mis à jour le 23 mai 2022 à 20h07

Anthony Lopes n'a pas mâché ses mots après la saison décevante de son équipe. Le gardien de l'OL a reconnu que les consignes de Peter Bosz n'ont pas été comprises en début de saison et que le départ de Juninho a eu un impact négatif sur le groupe.

Huitième au classement de la Ligue 1, l'OL a vécu une saison délicate. Le club lyonnais n'est pas parvenu à se qualifier pour une compétition européenne, malgré la présence de joueurs de talent dans l'effectif. Formé à l'OL, Anthony Lopes n'a pas caché sa colère. « La saison était éprouvante. Très éprouvante. Mentalement, physiquement, dans tous les domaines. On a pris beaucoup de buts, on n'a jamais réussi à entrer dans nos objectifs (…) Bosz est arrivé avec une philosophie de jeu, un jeu très offensif, basé sur beaucoup de pressing, avec une équipe qui joue haut pour récupérer le ballon le plus vite possible. On a mis peut-être un peu de temps à comprendre, surtout sur certains aspects, et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à respecter ça sur tout un match. Même si j'ai du vécu, même si je peux dire les choses, comme j'ai l'habitude de le faire quand ça ne me plaît pas, ce n'est pas à moi de me mettre en avant, je ne veux pas faire d'ombre à ceux qui ont un rôle à assumer et qui doivent le faire. C'est dur à avaler. Quand tu es l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas possible. Si le départ de Juninho a eu un impact ? Oui, parce qu'il a pris la décision de partir à un moment difficile de la saison (début décembre), et que cela a pu mettre un coup au moral de certains joueurs, comme Lucas (Paqueta) ou Bruno (Guimaraes, parti en janvier à Newcastle), tous ceux qui étaient proches de lui » a confié le portier lyonnais dans un entretien à L'Equipe .