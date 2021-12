Foot - OL

OL - Malaise : Après les incidents contre le Paris FC, l’OL risque gros !

Publié le 26 décembre 2021 à 21h40 par La rédaction

Suite aux incidents survenus le 17 décembre dernier, l'OL et le Paris FC vont être entendus ce lundi et le verdict sera également rendu. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas pourrait témoigner d'une lourde sanction envers son club.