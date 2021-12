Foot - OL

OL : Domenech dézingue totalement Lyon !

Publié le 3 décembre 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 3 décembre 2021 à 10h41

Alors que l'OL est à la peine en championnat, la méthode de Peter Bosz est souvent pointée du doigt. Toutefois, pour Raymond Domenech, le problème est bien plus profond au sein du club lyonnais.