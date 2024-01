L’OL se rate, il pousse un gros coup de gueule

La rédaction

Alors qu'il restait sur quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues, l'OL, plombé par deux cartons rouges notamment, a lourdement chuté sur la pelouse du Havre (3-1) ce dimanche après-midi. Mais le scénario aurait pu être différent. A la 15e minute de jeu, Christopher Opéri a lâché un gros tacle sur Clinton Mata dans la surface havraise. Mais l'arbitre des débats, Gaël Angoula, n'a pas bronché, ce qui a provoqué la colère de David Friio, le directeur sportif rhodanien.

En pleine bourre ces dernières semaines, l'OL est tombé de haut ce dimanche après-midi. Miné par les cartons rouges récoltés par Jake O'Brien (30e) et Duje Caleta-Car (90e), le club rhodanien a trébuché sur la pelouse du Havre (3-1) pour son premier match de championnat en 2024.

«Normalement, il y a carton rouge et penalty»

Au cours de cette rencontre, de nombreux observateurs ont pointé du doigt les décisions arbitrales de Gaël Angoula. A commencer par le directeur sportif de l'OL, David Friio. Présent en zone mixte après le match, il n'a pas masqué sa colère. « Le scénario du match s’écrit à la 15ème minute avec un tacle non maîtrisé d’Opéri sur Mata. Alors, il prend bien la balle sur son tacle, mais, sur sa lancée, il termine à fond sur la cheville de Clinton Mata. Normalement, il y a carton rouge et penalty. Quand on sait qu’Opéri fait une passe décisive et marque un but en pleine lucarne. Ensuite, on a une action avant la mi-temps, une balle déviée au premier poteau et arrêtée par le bras d’un Havrais ».

