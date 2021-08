Foot - OGC Nice

OGC Nice : Galtier annonce la couleur pour ses retrouvailles avec le LOSC !

Publié le 12 août 2021 à 15h05 par La rédaction

Désormais à l’OGC Nice, Christophe Galtier va retrouver le LOSC ce week-end. Un rendez-vous particulier évoqué par l’entraîneur des Aiglons.