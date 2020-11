Foot - OGC Nice

OGC Nice : Atal reçoit un énorme avertissement !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h50 par T.M.

Absent du rassemblement de l’Algérie, à cause d’un contrôle positif au coronavirus, Youcef Atal a vu son sélection, Djamel Belmadi lui envoyer un gros avertissement.