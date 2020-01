Foot - LOSC

LOSC : Renato Sanches affiche ses ambitions avant d'affronter le PSG

Publié le 24 janvier 2020 à 17h55 par La rédaction

Alors que le LOSC recevra le PSG ce dimanche (21h00), Renato Sanches espère que son équipe parviendra à imposer son jeu face aux hommes de Thomas Tuchel.