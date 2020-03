Foot - LOSC

LOSC : Pierre Ménès valide un choix fort de Christophe Galtier !

Publié le 2 mars 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

En repositionnant Renato Sanches au poste de milieu de terrain axial avec le LOSC, Christophe Galtier a totalement relancé le Portugais comme le constate Pierre Ménès.

Recruté au prix fort par le LOSC lors du dernier mercato estival (20M€), Renato Sanches a eu du mal dans un premier temps à trouver ses marques dans le Nord. Le milieu de terrain de 22 ans, présenté comme l’un des futurs cracks mondiaux ces dernières années, était d’abord aligné au poste d’ailier droit par Christophe Galtier sans pour autant convaincre. Et depuis quelques semaines, son repositionnement dans le schéma tactique du LOSC a été profitable à l’équipe comme l’a souligné Pierre Ménès sur son blog.

« Sanches dans l’axe, ça donne plus de puissance et de vitesse »