LOSC : Victor Osimhen s’enflamme pour Loïc Rémy !

Publié le 28 février 2020 à 22h40 par J.-G.D.

Invité de RMC Sport ce vendredi, Victor Osimhen, avant-centre du LOSC, ne boude pas son plaisir d'évoluer aux côtés de Loïc Rémy.