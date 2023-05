Une polémique éclate, l'annonce retentissante du FC Nantes

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le FC Nantes jouait une rencontre capitale pour le maintien face à Toulouse, Mostafa Mohamed a refusé de jouer afin de ne pas porter le flocage arc-en-ciel mis en place pour un week-end de lutte contre l’homophobie. Le club nantais a sévi en sanctionnant financièrement l’Egyptien.

La polémique n’a pas fini de faire parler. Dimanche après-midi, Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes, a décidé de ne pas participer à la rencontre entre les Canaris et Toulouse afin de ne pas porter le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel, une initiative lancée par la Ligue pour la lutte contre l’homophobie. L’international égyptien s’est exprimé sur son compte Twitter pour justifier sa décision.

«Il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne»

« Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect », a écrit l’attaquant du FC Nantes.

Communiqué officiel du Football Club de Nantes. — FC Nantes (@FCNantes) May 15, 2023

Mohamed sanctionné par le FC Nantes