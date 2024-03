Le FC Nantes se rate totalement, l’entraîneur fait son mea culpa

Alexis Brunet

Dimanche après-midi, le FC Nantes recevait le FC Metz pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Un match important, face à un concurrent dans la course au maintien, qui n'a pas souri aux hommes de Jocelyn Gourvennec. Les Canaris se sont inclinés 0-2, et les supporters nantais ont sifflé leurs propres joueurs. Après la rencontre, le coach du FC Nantes a tenu à présenter ses excuses.

Le FC Nantes a raté une belle occasion de s'écarter un peu plus de la zone rouge. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec se sont inclinés à domicile face au FC Metz (0-2), et sont donc quatorzièmes de Ligue 1, à seulement deux points de la place de barragiste.

«C’est un match totalement raté»

Au micro de Prime Video , Jocelyn Gourvennec est revenu sur cette rencontre. Pour l'entraîneur du FC Nantes c'est simple, son équipe a totalement raté son match. « C’est un match totalement raté. On a deux très grosses occasions dans les vingt premières minutes. Pour le reste, on s’est fragilisés sur le ballon en retrait de Nathan (Zézé) sur Alban (Lafont). Derrière, ils ont le centre et il y a le poteau. On s’est fragilisés là et le match a ensuite été totalement raté de notre part. On n’a rien réussi de bon. On a ouvert, ce que Metz aime bien, et on a été punis deux fois. On a couru après le score, en étant très médiocres dans l’utilisation du ballon, dans les changements de rythme. C’est un non-match, qui tombe au très mauvais moment. On pensait être à l’abri de ça, mais malheureusement, on ne l’est pas. »

Gourvennec présente ses excuses aux supporters